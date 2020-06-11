"Да, он неплохой": Зеленский о Шмыгале
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что доволен кандидатурой Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра. Об этом глава государства рассказал в интервью “Украинской правде“.
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Так, отвечая на вопрос журналистов, была ли идея о назначении Шмыгаля премьером инициативой президента, или кто-то его посоветовал, Зеленский ответил, что перед ним стоял выбор между политиками и бизнесменами.
Когда мы искали премьер-министра, мы спрашивали - где мы можем взять премьер-министра? Из действующих министров, из действующих губернаторов или из бизнеса?
Он (Шмыгаль-ред.) был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели - вот реальная кандидатура. Вот и все, - добавил президент.
На вопрос, доволен ли Зеленский новым главой Кабмина, президент ответил утвердительно.
Да, он неплохой, - подытожил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский рассказал о Кабмине Гончарука. Президент рассказал о причинах отставки правительства Гончарука.
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