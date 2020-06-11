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"Да, он неплохой": Зеленский о Шмыгале

Комментариев: 2
Президент отметил, что выбирал кандидатуру на пост премьера из числа действующих министров, руководителей ОГА и бизнеса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
facebook.com/KabminUA

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что доволен кандидатурой Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра. Об этом глава государства рассказал в интервью “Украинской правде“. 

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Так, отвечая на вопрос журналистов, была ли идея о назначении Шмыгаля премьером инициативой президента, или кто-то его посоветовал, Зеленский ответил, что перед ним стоял выбор между политиками и бизнесменами.

Когда мы искали премьер-министра, мы спрашивали - где мы можем взять премьер-министра? Из действующих министров, из действующих губернаторов или из бизнеса?

Он (Шмыгаль-ред.) был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели - вот реальная кандидатура. Вот и все, - добавил президент.

На вопрос, доволен ли Зеленский новым главой Кабмина, президент ответил утвердительно.

Да, он неплохой, - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о Кабмине Гончарука. Президент рассказал о причинах отставки правительства Гончарука. 

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Теги: Зеленский, Шмыгаль, Назначение, Кабмин
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Комментариев (2)
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tamarakoren    11.06.2020, 11:59
Оценка:  +1
tamarakoren
"не плохой" ,это когда при министре экономики включается печатный станок?? для кого же "он не плохой"?? для нищающих украинцев или богатеющего бени и Ко? Реальность по-зеленски,жриТЕ,не обляпайтесь.
Брюква_и_Клюква    11.06.2020, 11:58
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Кстати, да, Шмыгаль - неплохой...паяц. Мог бы сделать головокружительную карьеру в "Квартале".
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