Раньше зарабатывал миллион: Глава Укрпочты пожаловался на зарплату

Смелянский прокомментировал свой оклад.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский откровенно сознался, сколько он на самом деле зарабатывает.

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Об этом он рассказал в эфире программы "Что это было" на 24 канале.

К слову, в начале года вспыхнул скандал о его огромной заработной плате в один миллион 24 тысячи гривен за один месяц.

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По словам Смелянского, он зарабатывает 47 тысяч гривен ежемесячно. На период карантина его оклад не может быть, больше чем 10 минимальных зарплат.

Кроме того, чиновник заявил, что украинцев раздражает любая зарплата, которая больше 40 тысячи гривен.

Надо смотреть не сколько человек зарабатывает, а сколько приносит государству. Вот вы видели, мы продали на 90 миллионов имущества, а были люди, которые приходили ко мне и предлагали продавать по-другому или же купить те терминалы по-другому, - отметил гендиректор Укрпочты.

Позже Смелянский немного пожаловался на свою зарплату.

Когда вы занимаете эту должность, то вы можете, честно говоря, даже не ходить за этой зарплатой и зарабатывать другим способом, к которому привыкли все люди, - сказал Смелянский.

Напомним, глава Укрпочты получает в 200 раз больше, чем почтальон. Зарплата главы Укрпочты привязана к зарплате почтальона.

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