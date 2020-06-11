Зеленский рассказал, какие должности предлагал Тигипко и Хорошковскому

Топ-чиновники из прошлого всерьез рассматривались на ответственные должности.

Бывшему вице-премьеру Сергею Тигипко предлагали консультировать действующее правительство, а другому экс-вице-премьеру Валерию Хорошковскому – работу на таможне. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью “Украинской правде“.

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По его словам, бывший вице-премьер Сергей Тигипко был “одним из тех людей, которому мы действительно предложили сильную мощную рабочую группу“.

“Открытый офис - делайте стратегию, вы видите, со своим опытом, что в стране за многие годы не строилось - сейчас мы вам даем такие полномочия как совещательный орган. Они сказали: мы считаем, что должна быть стратегия быстрых шагов, и должна быть стратегия длинная, к которой нужно подключить McKinsey (консалтинговая компания - ред.) И закажем такую ​​стратегию“, - рассказал Зеленский.

Президент уточнил, что Тигипко не мог быть премьер-министром из-за люстрации.

Они что-то там предлагали правительству. Я не знаю, сколько недель они работали, но они что-то предлагали. То есть мы сделали эту группу, они создали там стратегию, она должна быть у Шмыгаля, - добавил глава государства.

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Хорошковскому Зеленский предлагал работать на таможне. По его словам, Хорошковского он знает много лет, и он указал “реальные дыры на таможне“. Хорошковский заверил, что тогдашний глава таможни Максим Нефедов никогда не сможет это сделать и, как говорит Зеленский, время показало, что это правда.

Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите. Он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет ... он отказался, - припомнил тот разговор президент.

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Зеленский предполагает, что Хорошковский ждал более серьезную должность – пост премьера, но ему этого не предлагали.

Напомним, Зеленский рассказал, что Петр Порошенко предлагал ему забыть все конфликты и вместе “делать что-то для страны“. По словам Зеленского, он не верит своему предшественнику и думает, что самая большая беда Порошенко в том, что тот до сих пор считает себя президентом Украины.

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