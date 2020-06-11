"Будем принимать меры": Степанов о "рекорде" заболеваемости COVID-19

За прошлые сутки в Украине коронавирус выявили у 689 человек.

Власти будут предлагать меры для усиления карантина в соответствии с ситуацией в регионах. Об этом в ходе пресс-брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов, комментируя рекордное количество случае COVID-19 за последние сутки.

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За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь лабораторно подтвердили у 689 человек.



"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые тяжелые времена – в апреле, когда у нас была напряженная ситуация... У нас никогда не было 689 человек, которые заболели в один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Уже в течение недели я как министр здравоохранения прошу вас придерживаться тех правил безопасности, тех рекомендаций, которые у нас есть", - сказал министр.



Степанов напомнил, что президент Зеленский обращался к людям с объяснением, что карантин в Украине не отменен и угроза болезни не исчезла. Однако, по словам главы Минздрава, украинцы недостаточно серьезно воспринимают опасность коронавируса.

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"Но посмотрите на улицы и вокруг: мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже не существует, что такой угрозы как COVID-19 нет. Посмотрите на цифры, которые мы фиксируем каждый день. Не только на цифры заболевших – посмотрите на количество летальных случаев: вчера 23 человека, сегодня 21 человек. Это же не просто цифры – это конкретные люди, которые умерли от такого врага, как COVID-19", - отметил Степанов.



Министр заявил, что не снимает с себя ответственности за эпидемиологическую ситуацию в стране, но при этом призывает людей научиться ответственно относится к своему здоровью и жизням окружающих.



"У нас происходит смягчение карантина. Когда мы шли на это, мы, в том числе, слушали вас, понимали, что вы все устали. Но они (этапы ослабления) были четко просчитаны с учетом тех мер безопасности, которые должны быть. Почему-то все решили, что их можно уже не соблюдать полностью... При соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования "ковидом" будет снижаться. И так должно происходить. Но когда мы их не придерживаемся, мы видим те цифры, которые есть", - сказал он.

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Министр также добавил, что Минздрав будем предлагать проведение определенных мероприятий для снижения количество новых инфицирований.



"Действует адаптивный карантин – и власти будут предлагать меры в соответствии с ситуацией на местах", - подчеркнул Степанов.





Напомним, в Украине 29 070 случаев заражения коронавирусной болезнью.

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