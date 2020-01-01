Под Киевом нашли тело пропавшего 24-летнего нацгвардейца

По предварительным данным парень погиб в результате ДТП.

В Киевской области на обочине дороги полицейские нашли тело пропавшего 24-летнего нацгвардейца. По предварительной информации, военнослужащий погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так,9 июня, в полицию обратились родственники нацгвардейца и сообщили об его исчезновении. Стало известно, что молодой человек в ночь на 7-е июня поехал на мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Полиция сразу начала поиски пропавшего военного. На его поиски был поднят по тревоге весь личный состав районной полиции, задействованные бойцы Нацгвардии Украины и полка “Миротворец“, волонтеры и БПЛА.

С помощью камер видеонаблюдения работники полиции установили направление, в котором двигался мотоциклист и начали подробно прочесывать все дороги. Нашли тело молодого человека на обочине, в кустах, на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами наблюдения. Также обнаружено мотоцикл с характерными для ДТП повреждениями, - рассказали в полиции.

Тело военного было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, ранее на Харьковщине самоубийца подорвал себя гранатой. Инцидент произошел в районе лесополосы. Свидетели утверждают, что 45-летний мужчина был пьян.

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