Зеленский рассказал, кому из своего окружения он доверяет

Многим соратникам он начал доверять в процессе работы.

Зеленский и его команда УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кому из своего ближайшего окружения он доверяет больше всего.

Читай также: "Он до сих пор считает себя президентом", - Зеленский о Порошенко

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

По его словам, многих людей из Офиса президента он не знал до начала своей каденции, но начал им доверять в процессе работы.

Я должен им доверять, пока не будет каких-то проколов. По-другому ты просто не сможешь работать, - сказал Зеленский.

“Самыми близкими" президент назвал главу ОП Андрея Ермака, помощника Сергея Шефира, заместителей главы ОП Юрия Костюка и Кирилла Тимошенко. Касательно министров, глава государства сказал, что "им доверяет тоже".

Читай также: Зеленский об отставке Авакова: “Я с ним встречусь, мы это проговорим”

В то же время Владимир Зеленский напомнил, что до президентской кампании не знал Кирилла Тимошенко.

В общем президент уверен, что людям он должен доверять, пока не происходят факапы.

Напомним, Зеленский рассказал, какие должности предлагал Тигипко и Хорошковскому. Топ-чиновники из прошлого всерьез рассматривались на ответственные должности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.