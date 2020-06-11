Зеленский рассказал, кому из своего окружения он доверяет
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кому из своего ближайшего окружения он доверяет больше всего.
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Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
По его словам, многих людей из Офиса президента он не знал до начала своей каденции, но начал им доверять в процессе работы.
Я должен им доверять, пока не будет каких-то проколов. По-другому ты просто не сможешь работать, - сказал Зеленский.
“Самыми близкими" президент назвал главу ОП Андрея Ермака, помощника Сергея Шефира, заместителей главы ОП Юрия Костюка и Кирилла Тимошенко. Касательно министров, глава государства сказал, что "им доверяет тоже".
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В то же время Владимир Зеленский напомнил, что до президентской кампании не знал Кирилла Тимошенко.
В общем президент уверен, что людям он должен доверять, пока не происходят факапы.
Напомним, Зеленский рассказал, какие должности предлагал Тигипко и Хорошковскому. Топ-чиновники из прошлого всерьез рассматривались на ответственные должности.
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