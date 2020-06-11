Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Боевики на Донбассе сбросили гранату с беспилотника: есть раненый

Комментариев: 2
Появились первые детали инцидента.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/MinistryofDefence.UA

Боевики сбросили гранату с беспилотника возле Павлополя Донецкой области. В результате этого один украинский военный получил ранения.

Читай также: В Харькове СБУ задержала предателя, который работал на разведку РФ

Об этом сообщил штаб ООС на своей странице в Facebook.

В штабе ООС отметили, что боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями ВСУ. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

Читай также: Новости Донбасса 11 июня: Ранены трое украинских военных

К слову, в так называемой “ДНР” пока не прокомментировали обвинения со стороны украинской армии.

Напомним, оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и не пропускают людей. На пропускных пунктах ожидают около тысячи человек.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ВСУ, ООС, война на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Muzobozz    11.06.2020, 12:49
Оценка:  -22
Muzobozz
А наши наёмники,воюющие исключительно за деньги и льготы УБД,надеялись что им сбросят кусок колбасы и бутылку водки?
ЗаелоПластинку    11.06.2020, 13:23
Оценка:  -1
ЗаелоПластинку
Антибес, это сбросили на украинцев, а не на ваших наемников. Ваши же наемники и скинули. Те самые, которые за женщинами и детьми прячутся. Ты, кстати, почему меня игноришь? Как тебе фоточка? comments.ua/img/publications/85 0x478/20140604172530.jpg
Это все, что могут ваши наемники?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь