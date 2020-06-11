Боевики на Донбассе сбросили гранату с беспилотника: есть раненый

Появились первые детали инцидента.

Боевики сбросили гранату с беспилотника возле Павлополя Донецкой области. В результате этого один украинский военный получил ранения.

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Об этом сообщил штаб ООС на своей странице в Facebook.

В штабе ООС отметили, что боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями ВСУ. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

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К слову, в так называемой “ДНР” пока не прокомментировали обвинения со стороны украинской армии.

Напомним, оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и не пропускают людей. На пропускных пунктах ожидают около тысячи человек.

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