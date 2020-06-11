Боевики на Донбассе сбросили гранату с беспилотника: есть раненый
Боевики сбросили гранату с беспилотника возле Павлополя Донецкой области. В результате этого один украинский военный получил ранения.
Читай также: В Харькове СБУ задержала предателя, который работал на разведку РФ
Об этом сообщил штаб ООС на своей странице в Facebook.
В штабе ООС отметили, что боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями ВСУ. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.
Читай также: Новости Донбасса 11 июня: Ранены трое украинских военных
К слову, в так называемой “ДНР” пока не прокомментировали обвинения со стороны украинской армии.
Напомним, оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и не пропускают людей. На пропускных пунктах ожидают около тысячи человек.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Это все, что могут ваши наемники?