Зеленский рассказал, почему Саакашвили не стал вице-премьером

Отношение к назначению Саакашвили среди нардепов "СН" было резкое и разное.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во фракции "Слуга Народа" очень по-разному отнеслись к идее назначить Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра. Об этом Зеленский заявил в интервью "Украинской Правде".

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По словам Зеленского, он предлагал Саакашвили должность советника президента по реформам, однако тот отказался.



"Мы встретились с Михеилом Николозовичем, он сказал: "Я хочу помогать". Встреч было несколько, и он несколько раз приходил с различными советами. Он спросил: "Где вы меня видите?". И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, определили свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником по реформам". Он говорит: "Это не мой уровень", - рассказал президент.



Зеленский отметил, что Саакашвили позже сам предложил, чтобы его назначили на должность вице-премьер-министра по реформам.

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"Я ему ответил: "Вице-премьер так вице-премьер, но я поговорю с Премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать", - отметил Зеленский.



Президент подчеркнул, что Саакашвили так и не был назначен вице-премьером, так как во фракции "Слуга народа" было разное к нему отношение: "Не стал, потому что отношение было разное - и резкое, и разное в нашей фракции".



После этого Зеленский предложил Саакашвили должность председателя Национального совета реформ.



"Он хочет заниматься реформами? Вот реальность, в которой он может это делать", - добавил глава государства.



Напомним, Зеленский рассказал, кому из своего окружения он доверяет.

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