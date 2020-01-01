В Днепре задержали любителя детской порнографии

Мужчина успел выложить в интернет сотни фото- и видеофайлов с запрещенным контентом.

В Днепре полиция задержала мужчину, который занимался распространением детской порнографии. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Как сообщается, на протяжении 2018 - 2020 гг. 30-летний житель Днепра загрузил в сеть Интернет почти 400 фото и видеофайлов с признаками детской порнографии.

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили адрес расположения компьютера, с которого заливалась запрещенная видеопродукция. 10 июня полицейские нагрянули с обыском на этот адрес. Там правоохранители изъяли ноутбук, системный блок, флэш-накопители и мобильный телефон, принадлежащие подозреваемому.

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Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Сейчас все вещественные доказательства направлены для проведения компьютерно-технической экспертизы.

Если в ходе предварительного расследования факт изготовления и распространения детской порнографии подтвердится, мужчине будет вручено уведомление о подозрении по ч. 4 этой статьи. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, - отметили в полиции.

Напомним, на Киевщине задержали распространителей детского порно. По месту жительства злоумышленников были проведены обыски, в ходе которых обнаружили хранители информации порнографического характера.

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