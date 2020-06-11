Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рейтинг "Слуг народа" упал ниже 30%

Комментариев: 9
Также отмечается, что растут рейтинги других политических сил.
Рейтинг "Слуг народа" упал ниже 30%
Рейтинг "Слуг народа" упал ниже 30%
facebook.com/sluganarodu.official

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце мая-начале июня, то в парламент прошли бы партии “Слуга народа“, “Оппозиционная платформа - За жизнь“, “Европейская солидарность“ и ВО “Батькивщина“. Об этом говорят данные исследования КМИС

Читай также: Шесть украинских университетов попали в мировой топ лучших

Так, голоса украинцев распределились следующим образом:

  • 17,1% проголосовали бы за партию “Слуга народа“,
  • 10,8% - за партию “Оппозиционная платформа - За жизнь“,
  • 9,9% - за партию “Европейская Солидарность“,
  • 4,9% - за партию “Батькивщина“,
  • 2,9% - за партию “Сила и Честь“,
  • 2,9% - за “Партию Шария“,
  • 2,8% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 2,3% - за партию “Голос“,
  • 1,8% - за партию “Гражданская позиция“,
  • 1,6% - за партию “Украинская стратегия Гройсмана“,
  • 1,4% - за партию “Свобода“,
  • 1% - за партию “Оппозиционный блок“,
  • 0,9% - за партию “Самопомич“,
  • 0,5% - за партию “Национальный корпус“,
  • за другие партии - всего 0,5%,
  • 3,3% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  • 19,4% - не определились, за кого голосовать,
  • 1,6% - отказались отвечать на вопрос,
  • 14,7% - сказали, что не будут голосовать на выборах

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая-начале июня), то получим следующие результаты:

  • 28% проголосовали бы за партию “Слуга народа“,
  • 17,7% - за партию “Оппозиционная платформа - За жизнь“,
  • 16,2% - за партию “Европейская Солидарность“,
  • 8% - за партию “Батькивщина“,
  • 4,7% - за партию “Сила и Честь“,
  • 4,7% - за “Партию Шария“,
  • 4,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 3,8% - за партию “Голос“,
  • 2,9% - за партию “Гражданская позиция“,
  • 2,6% - за партию “Украинская стратегия Гройсмана“,
  • 2,3% - за партию “Свобода“,
  • 1,6% - за партию “Оппозиционный блок“,
  • 1,4% - за партию “Самопомич“,
  • 0,7% - за партию “Национальный корпус“,
  • за другие партии - в целом 0,8%.

Рейтинг политических партий
Рейтинг политических партий
kiis.com.ua

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, приводятся три варианта рейтингов партий: % всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с партией.

Напомним, ранее Киев взлетел в рейтинге самых дорогих городов для эмиграции. В ТОП-5 рейтинга вошли Гонконг, Ашхабад, Токио, Цюрих и Сингапур. 

Читай также: Названы самые безопасные страны

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Рейтинг, Рада, Слуга народа, Опрос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
CCS    11.06.2020, 16:39
Оценка:  +6
CCS
Ну ось і зрозуміло, хто обирав СН в парламент: ті, хто зараз би голосував за ОПЗЖопців, Шаріяків, РадіКала, Смєшковців. А то розказували нам, що "люди хочуть побороти коррупцію, люди вірять у зміни на кращє". Ці люди хочуть, щоби їхні діти були "тупими хахлами" для бурятів, що переселяться в Київ,
CCS    11.06.2020, 16:41
Оценка:  +3
CCS
Харків, Дніпро... як зараз заселяють Крим біля моря. Але буде "все зрозуміло і без Майданів".
Колишній-східняк    11.06.2020, 13:56
Оценка:  +13
Колишній-східняк
В кінці другого року буде біля нуля.
GunOK    11.06.2020, 13:51
Оценка:  +10
GunOK
Результати з повітря! Батьківщина тільки на кількості членів партії і членах їх родин бере 10%
Muzobozz    11.06.2020, 13:46
Оценка:  -27
Muzobozz
Голосовать надо за ОПЗЖ.Остальных-в топку!
Vixerunt    11.06.2020, 14:00
Оценка:  +12
Vixerunt
про_росийских тут уже не будет у власти.
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 15:26
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
2 Muzobozz

Этих первыми в топку отправлять надо.
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 13:43
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Все понятно, но почему у Лехайма такой высокий рейтинг?
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 13:43
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Т.е. реальный рейтинг немногим более 15%.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь