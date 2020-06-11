Рейтинг "Слуг народа" упал ниже 30%
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце мая-начале июня, то в парламент прошли бы партии “Слуга народа“, “Оппозиционная платформа - За жизнь“, “Европейская солидарность“ и ВО “Батькивщина“. Об этом говорят данные исследования КМИС.
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Так, голоса украинцев распределились следующим образом:
- 17,1% проголосовали бы за партию “Слуга народа“,
- 10,8% - за партию “Оппозиционная платформа - За жизнь“,
- 9,9% - за партию “Европейская Солидарность“,
- 4,9% - за партию “Батькивщина“,
- 2,9% - за партию “Сила и Честь“,
- 2,9% - за “Партию Шария“,
- 2,8% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 2,3% - за партию “Голос“,
- 1,8% - за партию “Гражданская позиция“,
- 1,6% - за партию “Украинская стратегия Гройсмана“,
- 1,4% - за партию “Свобода“,
- 1% - за партию “Оппозиционный блок“,
- 0,9% - за партию “Самопомич“,
- 0,5% - за партию “Национальный корпус“,
- за другие партии - всего 0,5%,
- 3,3% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 19,4% - не определились, за кого голосовать,
- 1,6% - отказались отвечать на вопрос,
- 14,7% - сказали, что не будут голосовать на выборах
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая-начале июня), то получим следующие результаты:
- 28% проголосовали бы за партию “Слуга народа“,
- 17,7% - за партию “Оппозиционная платформа - За жизнь“,
- 16,2% - за партию “Европейская Солидарность“,
- 8% - за партию “Батькивщина“,
- 4,7% - за партию “Сила и Честь“,
- 4,7% - за “Партию Шария“,
- 4,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 3,8% - за партию “Голос“,
- 2,9% - за партию “Гражданская позиция“,
- 2,6% - за партию “Украинская стратегия Гройсмана“,
- 2,3% - за партию “Свобода“,
- 1,6% - за партию “Оппозиционный блок“,
- 1,4% - за партию “Самопомич“,
- 0,7% - за партию “Национальный корпус“,
- за другие партии - в целом 0,8%.
Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, приводятся три варианта рейтингов партий: % всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с партией.
Напомним, ранее Киев взлетел в рейтинге самых дорогих городов для эмиграции. В ТОП-5 рейтинга вошли Гонконг, Ашхабад, Токио, Цюрих и Сингапур.
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