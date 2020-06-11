Рейтинг "Слуг народа" упал ниже 30%

Также отмечается, что растут рейтинги других политических сил.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце мая-начале июня, то в парламент прошли бы партии “Слуга народа“, “Оппозиционная платформа - За жизнь“, “Европейская солидарность“ и ВО “Батькивщина“. Об этом говорят данные исследования КМИС.

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Так, голоса украинцев распределились следующим образом:

17,1% проголосовали бы за партию “Слуга народа“,

10,8% - за партию “Оппозиционная платформа - За жизнь“,

9,9% - за партию “Европейская Солидарность“,

4,9% - за партию “Батькивщина“,

2,9% - за партию “Сила и Честь“,

2,9% - за “Партию Шария“,

2,8% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,3% - за партию “Голос“,

1,8% - за партию “Гражданская позиция“,

1,6% - за партию “Украинская стратегия Гройсмана“,

1,4% - за партию “Свобода“,

1% - за партию “Оппозиционный блок“,

0,9% - за партию “Самопомич“,

0,5% - за партию “Национальный корпус“,

за другие партии - всего 0,5%,

3,3% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

19,4% - не определились, за кого голосовать,

1,6% - отказались отвечать на вопрос,

14,7% - сказали, что не будут голосовать на выборах

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая-начале июня), то получим следующие результаты:

28% проголосовали бы за партию “Слуга народа“,

17,7% - за партию “Оппозиционная платформа - За жизнь“,

16,2% - за партию “Европейская Солидарность“,

8% - за партию “Батькивщина“,

4,7% - за партию “Сила и Честь“,

4,7% - за “Партию Шария“,

4,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

3,8% - за партию “Голос“,

2,9% - за партию “Гражданская позиция“,

2,6% - за партию “Украинская стратегия Гройсмана“,

2,3% - за партию “Свобода“,

1,6% - за партию “Оппозиционный блок“,

1,4% - за партию “Самопомич“,

0,7% - за партию “Национальный корпус“,

за другие партии - в целом 0,8%.

Рейтинг политических партий kiis.com.ua

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, приводятся три варианта рейтингов партий: % всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с партией.

Напомним, ранее Киев взлетел в рейтинге самых дорогих городов для эмиграции. В ТОП-5 рейтинга вошли Гонконг, Ашхабад, Токио, Цюрих и Сингапур.

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