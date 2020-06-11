В Днепре студент оставил записку и застрелился: отец парня не выдержал

Появились детали семейной трагедии.

В Днепре 20-летний студент оставил на мониторе компьютера предсмертную записку и прострелил себе голову. Трагедия произошла в квартире, где парень проживал вместе с родителями.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

По предварительной информации, тело сына обнаружил его отец. Он же и первым прочитал предсмертную записку. После этого мужчина впал в состояние аффекта и нанес себе несколько ножевых ранений в живот.

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Известно, что трагедия произошла в среду, 10 июня, около 16:00 в квартире многоэтажного дома на ул. Леонида Стромцова. Раненого отца увезли в больницу скорой помощи, а на месте ЧП работали правоохранители.

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Фото из места событий dnepr.express

В предсмертной записке парень написал, что не имеет претензий ни к кому, а также попросил не устраивать ему похорон и церковных обрядов. О причине своего поступка погибший умолчал.

По словам соседей, семья была благополучной, конфликтов между ними не было.

Напомним, в Днепре умер депутат, в доме которого произошел взрыв. Полиция подозревает, что мужчина наложил на себя руки.

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