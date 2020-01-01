Застройщик Ваврыш подтвердил, что будет застраивать Одесскую киностудию — СМИ

Ваврыш является партнером министра Ткаченко по Одесской киностудии.

Директор киевской девелоперской компании Saga Development Андрей Ваврыш планирует выкупить у министра культуры Украины Александра Ткаченко принадлежащий тому пакет акций “Одесской киностудии“. Ваврыш планирует построить жилищный комплекс на месте киностудии.

Об этом сообщает издание “Дело“.

Ваврыш является партнером Ткаченко по “Одесской киностудии“. Директор Saga Development в интервью журналу “Новое время“ и чиновник времен Януковича Андрей Ваврыш подтвердил о начале проекта застройки “Одесской киностудии“. Он описал проект на территории киностудии как большой хаб, в котором будет огромное количество мультимедийных компаний и других организаций. В то же время Ваврыш признал, что строительство будет носить жилой характер. При этом застройщик Ваврыш убеждает, что жильё будет предназначаться только для размещения съёмочных групп.

А Александр Ткаченко недавно заявил, что у него нет конфликта интересов. Таким образом, Ткаченко по сути снял с себя ответственность как с министра за будущее “Одесской киностудии“.

Такое расхождение в заявлениях вызвало недоверие в СМИ, так как компания Ваврыша уже угодила в скандал вокруг строительства жилищного комплекса на рекреационных землях МВД.

Аффилированные компании с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом и Андреем Ваврышем строят жилой комплекс на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел, которая является частью МВД.

Журналисты из проекта расследований Bihus.info узнали, что Национальная академия внутренних дел подписала договор на застройку двух участков с компанией “Резон“ летом 2017 года. Жилой комплекс называется O2 Residence и будет состоять из 12 домов, магазинов, школы, дома отдыха, СПА. Но назначение двух участков Национальной академии — рекреационное. Строительство жилых домов на землях рекреации запрещено.

Saga Development Андрея Ваврыша также реализует еще один скандальный проект в Одессе — застройка пляжа в районе санатория “Чкаловский“. Исходя из опыта строительства Saga Development, построенные на территории “Одесской киностудии“ жилые объекты не будут фактически использоваться для нужд кинопроизводства, а будут проданы как обычные квартиры.

Ранее общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов “Гильдия кинематографистов Одессы“ обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении “Одесской киностудии“.