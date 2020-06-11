Госстат не выдает данные о смертности украинцев во время карантина
Государственная служба статистики не публикует данные о количестве умерших украинцев во время карантина. Об этом заявили в пресс-службе платформы открытых данных Опендатабот.
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В начале года представители платформы обратились в Госстат с просьбой открыть статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней респираторных органов и пневмонии.
По официальным данным, до начала эпидемии и карантина каждый месяц от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, среди них из-за ОРВИ, гриппа и пневмонии - порядка 500 человек.
Статистика показывает что каждый год наибольшая смертность от таких болезней приходится на январь.
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В конце мая аналитики Опендатабот вновь обратились в Госстату с просьбой опубликовать такие данные во время карантина, однако получили ответ, что служба не публикует данную информацию за этот временной отрезок.
Согласно официальным данным Минздрава, по состоянию на 4 июня 2020 года, с начала карантина от COVID-19 умерли 747 человек. В среднем это 249 летальных исходов в месяц, что вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за соответствующий период прошлого года.
"Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны обладать данными о реальных показателях смертности и их причинах", - прокомментировал основатель Опендатабот Алексей Иванкив.
Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса.
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