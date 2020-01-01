Увеличилось число регионов, где нельзя ослаблять карантин

Уже девять регионов, в том числе столица, не проходят по критериям для смягчения ограничений.

По состоянию на четверг, 11 июня, Киев и восемь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные на сайте ведомства.

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Так по ключевому критерию – количеству заболевших на 100 тысяч населения за последние 7 дней – не проходят город Киев (15,23 заболевших при максимально допустимых 12), Волынская (27,15), Житомирская (13,17), Закарпатская (17,07), Киевская (13,81), Львовская (19,87), Ровенская (23,42), Тернопольская (12,43) и Черновицкая (34,62) области.

При этом два других показателя – загруженность мест в больницах и количество проведенных ПЦР-тестов – находятся в пределах нормы во всех регионах страны, включая вышеуказанные (кроме АРК и ОРДЛО).

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Несоответствие хотя бы одному из трех критериев делает невозможным переход региона на более мягкий этап карантина.

Следует отметить, что в предыдущие дни не проходили по этим критерием только 8 регионов (включая Киев). Теперь к ним добавился девятый регион – Киевская область.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине поставлен коронавирусный “рекорд“: 689 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в Украине с начала пандемии.

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