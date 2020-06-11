Вакарчук сложил депутатские полномочия

Музыкант обещает не прекращать политическую деятельность полностью.

Вакарчук заявил о своей отставке кадр из видео

Народный депутат парламентской фракции “Голос“ и один из руководителей одноименной партии Святослав Вакарчук уходит из Верховной Рады. Как он сам рассказал во время брифинга в четверг, 11 июня, в аппарат парламента уже подано заявление о сложении депутатский полномочий. Впрочем, полностью прекращать политическую деятельность Вакарчук не намерен.

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“Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий“, - заявил музыкант и политик.

Обосновывая свое решение, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: привел в парламент “новых профессиональных порядочных людей“. Теперь эта миссия завершена.

При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность, работу в партии “Голос“. По словам Вакарчука, в его ближайших планах большой просветительский проект.

Напомним, в начале марта Святослав Вакарчук покинул пост главы партии “Голос“. Новой главой партии стала Кира Рудык.

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