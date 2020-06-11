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Вакарчук сложил депутатские полномочия

Комментариев: 7
Музыкант обещает не прекращать политическую деятельность полностью.
Вакарчук заявил о своей отставке
Вакарчук заявил о своей отставке
кадр из видео

Народный депутат парламентской фракции “Голос“ и один из руководителей одноименной партии Святослав Вакарчук уходит из Верховной Рады. Как он сам рассказал во время брифинга в четверг, 11 июня, в аппарат парламента уже подано заявление о сложении депутатский полномочий. Впрочем, полностью прекращать политическую деятельность Вакарчук не намерен.

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“Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий“, - заявил музыкант и политик.

Обосновывая свое решение, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: привел в парламент “новых профессиональных порядочных людей“. Теперь эта миссия завершена.

При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность, работу в партии “Голос“. По словам Вакарчука, в его ближайших планах большой просветительский проект.

Напомним, в начале марта Святослав Вакарчук покинул пост главы партии “Голос“. Новой главой партии стала Кира Рудык.

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Теги: Вакарчук, народные депутаты, Верховная Рада
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Комментариев (7)
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shurik-smela1    11.06.2020, 13:46
Оценка:  +3
shurik-smela1
сумел неплохо продать своё место в раде! бизнес-вумен, тобиш - проститутка!!!!
pol1502    11.06.2020, 13:46
Оценка:  +2
pol1502
Как всегда, в кусты...
trgvm1    11.06.2020, 13:45
Оценка:  +4
trgvm1
просто ти дебил
Carelessangel    11.06.2020, 13:36
Оценка:  +3
Carelessangel
Ч м о
Muzobozz    11.06.2020, 13:27
Оценка:  -20
Muzobozz
Что такое"вакарчук"?
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 13:38
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Капризная фифа без слуха, голоса и вкуса.
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 13:22
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"Шо, апять?!"
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