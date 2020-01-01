Зеленский засветился в еще одном ресторане Хмельницкого

Еще одно заведение похвалилось высокопоставленными гостями.

Еще один ресторан Хмельницкого обнародовал фотографии, сделанные во время обеда президента в компании председателя Хмельницкой области.

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Фото появились на Facebook-странице ресторана "Сад на Европейской".

Администрация заведения пафосно сообщает, что "в обычный день у них произошло необычное событие - на обед пожаловал президент Зеленский".

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Также заведение проинформировало, что персонал был озабочен тем, чтобы не пошел дождь, ведь гости обедали на летней террасе.

Известно, что ел президент facebook.com/sad.na.yevropeyskoy

Известно, что в "Саду на Европейской" Зеленский ел борщ с салом, салат с креветками, запеченный на гриле калкан и чизкейк с авокадо и лаймом.

Напомним, Зеленского, Ермака и Ляшко оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком. Во время поездки в Хмельницкий президент нарушил правила карантина.

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