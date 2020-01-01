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Спецоперация в Виннице: Задержана банда вымогателей

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Участники группировки из семи человек вымогали 50 тысяч гривен несуществующего долга у 23-летнего местного жителя.
Задержание банды в Виннице
Задержание банды в Виннице
Пресс-служба полиции

10 июня в Виннице задержали семерых участников организованной преступной группировки, которые вымогали 50 тысяч гривен несуществующего долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Винницкой области. 

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Преступников задержали бойцы спецподразделения КОРД в жилом дворе на улице Андрея Первозванного в Виннице.

Руководитель Национальной полиции в Винницкой области Иван Ищенко рассказал, что задержание произошло в рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 189 УКУ (вымогательство). Задержаны семь преступников вохрастом от 21 до 27 лет. Их подозревают в вымогательстве у 23-летнего жителя Винницы.

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Правоохранители задержали злоумышленников во время встречи участников группировки с потерпевшим, во время которой последний передал вымогателям часть указанной суммы.

Полицейские провели неотложные следственные действия на месте происшествия, и изъяли у подозреваемых полученные деньги.

"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

Участников группировки проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.


Напомним, в Николаеве спецназ полиции и Госпогранслужбы ловил наркодилеров.

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