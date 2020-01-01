Львовская область еще на неделю продлевает карантин

Ситуация в регионе остается напряженной.

Львовская область продолжит карантинные мероприятия еще на неделю.

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Об этом на сегодняшнем брифинге во Львовской ОГА сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

По словам Чемериса, на данный момент оснований для ослабления карантина в области нет.

На уточняющий вопрос журналистов, примут ли решение о продлении карантина завтра во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, Чемерис ответил, что он будет рекомендовать продлить карантин еще на неделю в соответствии с постановлением Минздрава.

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Кроме того, Чемерис отметил, что о восстановлении пассажирских перевозок, работы спортивных клубов и т.п. не может идти и речи.

Я буду рекомендовать и буду голосовать против ослабления карантина, - подчеркнул Чемерис.

Напомним, увеличилось число регионов, где нельзя ослаблять карантин. Уже девять регионов, в том числе столица, не проходят по критериям для смягчения ограничений.

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