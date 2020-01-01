Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Еще одно подозрение касается незаконного ношения холодного оружия.

Следователи Службы Безопасности Украины объявили одесскому активисту Сергею Стерненко о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом сам Стерненко написал на своей странице в Facebook.

Стерненко отрицает свою вину по обоим подозрениям.

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“Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и “незаконное“ ношение холодного оружия. Несмотря на то, что: 1. Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. 2. По ножу есть несколько экспертиз устанавливающие что он не является холодным оружием“, - написал он.

В ближайшее время должно состояться судебное заседание по избранию Стерненко меры пресечения.



Напомним, ранее Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ.

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