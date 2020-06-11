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Рейтинг Зеленского упал ниже 40%

Комментариев: 2
Каждый месяц президент теряет поддержку населения.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский неуклонно теряет поддержку населения. По последним данным поддержка действующего главы государства составляет лишь 37,6%. Об этом говорят данные опроса КМИС

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Так, голоса украинцев распределились следующим образом:

  • 25,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
  • 11,1% - за Петра Порошенко,
  • 9% - за Юрия Бойко,
  • 6% - за Юлию Тимошенко,
  • 4,6% - за Игоря Смешко,
  • 3% - за Анатолия Гриценко,
  • 3% - за Олега Ляшко,
  • 2,1% - за Святослава Вакарчука,
  • 1,4% - за Александра Вилкула,
  • за других кандидатов - всего 2,5%,
  • 2,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  • 16,2% - не определились, за кого голосовать,
  • 1,6% - отказались отвечать на вопрос,
  • 11,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим следующие результаты:

  • 37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
  • 16,2% - за Петра Порошенко,
  • 13,2% - за Юрия Бойко,
  • 8,7% - за Юлию Тимошенко,
  • 6,8% - за Игоря Смешко,
  • 4,4% - за Анатолия Гриценко,
  • 4,4% - за Олега Ляшко,
  • 3% - за Святослава Вакарчука,
  • 2% - за Александра Вилкула,
  • за других кандидатов - всего 3,6%.

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, приводятся три варианта рейтингов партий: % всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг “Слуг народа“ упал ниже 30%. Также отмечается, что растут рейтинги других политических сил. 

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Комментариев (2)
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Maezztro    11.06.2020, 15:32
Оценка:  0
Maezztro
А что здесь удивительного,если Зе-это Пидоpoшенко-2!
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 15:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Пишите уже прямо - упал до 25%.
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