Рейтинг Зеленского упал ниже 40%
Президент Украины Владимир Зеленский неуклонно теряет поддержку населения. По последним данным поддержка действующего главы государства составляет лишь 37,6%. Об этом говорят данные опроса КМИС.
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Так, голоса украинцев распределились следующим образом:
- 25,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
- 11,1% - за Петра Порошенко,
- 9% - за Юрия Бойко,
- 6% - за Юлию Тимошенко,
- 4,6% - за Игоря Смешко,
- 3% - за Анатолия Гриценко,
- 3% - за Олега Ляшко,
- 2,1% - за Святослава Вакарчука,
- 1,4% - за Александра Вилкула,
- за других кандидатов - всего 2,5%,
- 2,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 16,2% - не определились, за кого голосовать,
- 1,6% - отказались отвечать на вопрос,
- 11,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим следующие результаты:
- 37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
- 16,2% - за Петра Порошенко,
- 13,2% - за Юрия Бойко,
- 8,7% - за Юлию Тимошенко,
- 6,8% - за Игоря Смешко,
- 4,4% - за Анатолия Гриценко,
- 4,4% - за Олега Ляшко,
- 3% - за Святослава Вакарчука,
- 2% - за Александра Вилкула,
- за других кандидатов - всего 3,6%.
Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, приводятся три варианта рейтингов партий: % всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.
Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг “Слуг народа“ упал ниже 30%. Также отмечается, что растут рейтинги других политических сил.
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