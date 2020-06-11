Рейтинг Зеленского упал ниже 40%

Каждый месяц президент теряет поддержку населения.

Президент Украины Владимир Зеленский неуклонно теряет поддержку населения. По последним данным поддержка действующего главы государства составляет лишь 37,6%. Об этом говорят данные опроса КМИС.

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Так, голоса украинцев распределились следующим образом:

25,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

11,1% - за Петра Порошенко,

9% - за Юрия Бойко,

6% - за Юлию Тимошенко,

4,6% - за Игоря Смешко,

3% - за Анатолия Гриценко,

3% - за Олега Ляшко,

2,1% - за Святослава Вакарчука,

1,4% - за Александра Вилкула,

за других кандидатов - всего 2,5%,

2,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

16,2% - не определились, за кого голосовать,

1,6% - отказались отвечать на вопрос,

11,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим следующие результаты:

37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

16,2% - за Петра Порошенко,

13,2% - за Юрия Бойко,

8,7% - за Юлию Тимошенко,

6,8% - за Игоря Смешко,

4,4% - за Анатолия Гриценко,

4,4% - за Олега Ляшко,

3% - за Святослава Вакарчука,

2% - за Александра Вилкула,

за других кандидатов - всего 3,6%.

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, приводятся три варианта рейтингов партий: % всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг “Слуг народа“ упал ниже 30%. Также отмечается, что растут рейтинги других политических сил.

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