На празднике четыре села под Тернополем заразились коронавирусом

Полиция расследует факт заражения 28 селян во время празднования, проведенного с нарушением карантина.

В Тернопольской области после празднования дня рождения в столовой коронавирусом заразились 28 человек. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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“В начале июня произошла вспышка коранавирусной инфекции в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дичков, что на территории Великогаевськой объединенной территориальной общины. Всего было подтверждено 28 случаев“, - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 22 мая в селе Баворов местный предприниматель праздновал свой день рождения, на который были приглашены 60 гостей. Застолье проходило в арендованном помещении столовой, где в то время из-за карантина проводить такие мероприятия было запрещено.

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Сейчас полицейские устанавливают, связан ли всплеск заболеваемости с празднованием. Сведения о данном случае внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине поставлен коронавирусный “рекорд“: 689 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в Украине с начала пандемии.

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