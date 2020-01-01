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Кожару снова арестовали и повысили сумму залога

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Апелляционный суд удовлетворил новое ходатайство прокуратуры.
Леонид Кожара
Леонид Кожара
wikipedia.org

Киевский апелляционный суд отменил снижение суммы залога для экс-министра Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на адвоката семьи погибшего Эльвиру Лазаренко.

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Как сообщается, апелляционный судья удовлетворил жалобу прокуратуры на принятое ранее Шевченковским районным судом Киева решение об уменьшении суммы залога Кожаре с 14 млн до 2 млн.

После того, как сумма залога была вновь возвращена на отметку в 14 млн грн, Кожару арестовали в зале суда. Чтобы снова выйти на свободу, ему придется доплатить недостающие до новой суммы 12 млн.

Напомним, в конце мая Леонид Кожара смог выйти из СИЗО после того, как сумму залога уменьшили до 2,1 млн грн.

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Теги: Кожара, арест, залог, суд
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