Разумков: "Особый статус Донбасса" на референдум выноситься не будет

Спикер отметил, что изменение территориальной целостности Украины, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом.

Если Верховная Рада Украины примет Закона “О народовластии через всеукраинский референдум“ вопросы, касающиеся целостности Украины, в частности предоставление Донбассу “особого статуса“, на референдум вряд ли будут выноситься. Такое мнение спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил, отвечая на вопрос, может ли через механизм референдума быть принят “особый статус Донбасса“, передает “Укринформ“.

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“Изменения, которые будут предусматривать собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом. Очень много мы, как государство, отдали за территорию Украины, которая пока находится не под контролем украинской власти. Но ключевым здесь является “пока“. И каждый на своем месте должен делать все, чтобы это “пока“ становилось все короче“, - заявил Разумков.

Напомним, ранее Украина назвала условия для выборов на Донбассе. Украинская делегация предложила провести дополнительное заседание для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

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