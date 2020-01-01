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Посчитай автомобили: Кортеж Зеленского наделал шума в Сети

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Президент посетил Черниговскую область.
Кортеж Зеленского
Кортеж Зеленского
скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Черниговскую область. Кортеж президента насчитывал около 15 автомобилей.

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Видео с кортежем президента опубликовали на видеохостинге Youtube.

Под видео пользователям предложили посчитать количество автомобилей в кортеже главы государства.

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На видеоролике виден огромный кортеж президента, который двигается по автомобильной дороге. Ролик сопровождается треком из сериала “Слуга народа”.

Напомним, Зеленский назвал “наглостью” слежки журналистов за его кортежем. Президент прокомментировал работу известного журналиста.

 

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Теги: кортеж, Зеленский, кортеж президента
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