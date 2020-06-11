Мы справились с коронавирусом, но угроза актуальна – Шмыгаль
Правительство сумело взять под контроль ситуацию с коронавирусом в Украине. Тем не менее, угроза эпидемии все еще остается актуальной. Об этом на брифинге в четверг, 11 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, Украине удалось избежать критической ситуации с коронавирусом, которая, в частности, наблюдалась в Италии и Испании.
“Мы справились с коронавирусом. Прошли первые три месяца умеренного сценария. Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире. Но сегодня эта угроза еще остается актуальной“, - сказал премьер.
Также он отметил, что рост числа новых заболевших в Украине в последние дни связан с тем, что люди перестали придерживаться карантинных правил.
Сегодня один из самых высоких показателей за последние недели. То есть смягчение карантинных мероприятий демонстрирует сегодня результат - там, где люди расслабились, сразу рост количества заболевших. Поэтому очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты - социальная дистанция, использование масок, мытье рук и дезинфекция, - отметил Шмыгаль.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине поставлен коронавирусный “рекорд“: 689 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в Украине с начала пандемии.
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