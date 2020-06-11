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Мы справились с коронавирусом, но угроза актуальна – Шмыгаль

Комментариев: 1
Премьер-министр считает успешными меры своего Кабинета в борьбе с распространением коронавируса.
Шмыгаль считает успешной борьбу с коронавирусом
Шмыгаль считает успешной борьбу с коронавирусом
кадр из видео

Правительство сумело взять под контроль ситуацию с коронавирусом в Украине. Тем не менее, угроза эпидемии все еще остается актуальной. Об этом на брифинге в четверг, 11 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, Украине удалось избежать критической ситуации с коронавирусом, которая, в частности, наблюдалась в Италии и Испании.

“Мы справились с коронавирусом. Прошли первые три месяца умеренного сценария. Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире. Но сегодня эта угроза еще остается актуальной“, - сказал премьер.

Также он отметил, что рост числа новых заболевших в Украине в последние дни связан с тем, что люди перестали придерживаться карантинных правил.

Сегодня один из самых высоких показателей за последние недели. То есть смягчение карантинных мероприятий демонстрирует сегодня результат - там, где люди расслабились, сразу рост количества заболевших. Поэтому очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты - социальная дистанция, использование масок, мытье рук и дезинфекция, - отметил Шмыгаль.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине поставлен коронавирусный “рекорд“: 689 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в Украине с начала пандемии.

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Теги: Шмыгаль, коронавирус, карантин, Кабмин
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Комментариев (1)
Maezztro    11.06.2020, 15:30
Оценка:  -22
Maezztro
Потешный Шмурдяк,в каком именно месте ты с коронавирусом справился,клоун ты обоссаный?
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