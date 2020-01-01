Стало известно, кто займет место Вакарчука в Раде

Следующей в избирательном списке партии "Голос" идет юрист Алина Свидерская.

Место Святослава Вакарчука в Верховной Раде займет Алина Свидерская, которая была девятнадцатым номером в избирательном списке партии “Голос“. Ее же имя назвал и сам Вакарчук во время брифинга, на котором заявил о своей отставке.

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По информации движения “Честно“, Свидерская - юрист, правозащитник, общественный деятель. Член организации “Профессиональное правительство“, которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов, а также председатель и соучредитель общественной организации “Лаборатория чистой энергетики“.

Окончила Киево-Могилянскую академию по специальности “правоведение“ и Кембриджский университет (Великобритания) по той же специальности. Основательница и председатель Кембриджского сообщества Украины.

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В 2013 году работала юристом в юридической компании Clifford Chance.

В 2015 году была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции.

С 2016 года – партнер в компании “Aice Hydro AS“, которая занимается поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине.

Напомним, ранее сегодня один из руководителей партии “Голос“ Святослав Вакарчук заявил о сложении с себя полномочий народного депутата.

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