Шмыгаль рассказал, ждет ли он отставку

Премьер Шмыгаль считает себя "неклассическим" политиком.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не думает об отставке и готов предоставлять отчеты о своей работе каждые 100 дней. Об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции, которая прошла 11 июня.

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В ходе пресс-конференции премьеру задали вопрос о том, не боится ли он уйти в отставку так быстро, как его предшественник Алексей Гончарук.



"Интересный вопрос. Я не жду (отставки) и выкладываю усилия, и правительство так же работает, чтобы сделать все от нас возможное, чтобы улучшить ситуацию в Украине с точки зрения и кризисных явлений, и тех вещей, которые приведут к повышению благосостояния украинский. Это мое искреннее желание, я отдаюсь этом в полной мере и считаю, что определенные этапы достижения результатов, которые нами задекларированы, в том числе, и программа - назовем ее "Программа деятельности Кабмина 2.0", здесь больше страниц, чем в предыдущий .... Эта программа должна стать таким стержнем", - сказал он.

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Шмыгаль отметил, что он и его команда готовы предоставлять отчет о разных этапах деятельности каждые 100 дней.



"Я не классический политик, я популизмом заниматься не буду. Удалось сделать, я покажу, что получилось. Не удалось - я объясню, почему, и скажу, какие усилия мы приложим для того, чтобы это сделать", - добавил премьер.





Напомним, Шмыгаль считает успешными меры Кабмина в борьбе с распространением COVID-19.

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