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Шмыгаль заявил о возможном ужесточении карантина в Украине

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Правительство также заявило, что в ближайшее время не будет изменять систему управления карантином.
Кабмин не исключает ужесточение карантина в стране
Кабмин не исключает ужесточение карантина в стране
EPA/UPG

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поводом к возврату жесткого карантина в Украине может стать критическое ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в 10 и более областях. Об этом глава Кабмина заявил на брифинге. 

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“Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином. Если в критическом количестве областей будет ухудшение - это 10 и более областей, это будет поводом для принятия решения об усилении карантина в Украине“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 689 случаев COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель выявленных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 

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Теги: Шмыгаль, Кабмин, Карантин, Ужесточение, Коронавирус
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