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Вопроса возобновления поставок воды в Крым нет в повестке дня, - Шмыгаль

Комментариев: 2
Правительство не планирует восстанавливать водоснабжение через Северо-Крымский канал.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос восстановления поставок воды на территорию оккупированного Крыма в повестке дня на данный момент не стоит. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, посвященной итогам первых 100 дней работы нового Кабмина.

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"Возобновление снабжения через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", - сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что на данный момент вода на территорию аннексированного полуострова не подается и "физически не может туда подаваться".

При этом премьер подчеркнул, что Российская Федерация "не всегда" выполняет требования соответствующей международной конвенции в отношении жителей оккупированного Крыма.



Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что "особый статус Донбасса" на референдум выноситься не будет.

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    11.06.2020, 16:02
Оценка:  0
Колишній-східняк
Теперь это проблемы Москвы. Но хоть ей-то самой дефицит воды пока не грозит? Может жирик Днепр перекроет и в Москва-реку перенаправит. От такой...
Колишній-східняк    11.06.2020, 16:02
Оценка:  +1
Колишній-східняк
он такой
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