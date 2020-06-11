Вопроса возобновления поставок воды в Крым нет в повестке дня, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос восстановления поставок воды на территорию оккупированного Крыма в повестке дня на данный момент не стоит. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, посвященной итогам первых 100 дней работы нового Кабмина.
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"Возобновление снабжения через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", - сказал глава правительства.
Шмыгаль отметил, что на данный момент вода на территорию аннексированного полуострова не подается и "физически не может туда подаваться".
При этом премьер подчеркнул, что Российская Федерация "не всегда" выполняет требования соответствующей международной конвенции в отношении жителей оккупированного Крыма.
Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что "особый статус Донбасса" на референдум выноситься не будет.
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