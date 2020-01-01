На Ривненщине полицейским вручили ключи от 23 служебных авто Renault Duster

Автомобили вручал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Глава Нацполиции Игорь Клименко вручил полицейским офицерам общин ключи от 23 служебных автомобилей. Передача автомобилей состоялась в четверг, 11 июня. 30 полицейских офицеров общин из 23 ОТГ области получили новые кроссоверы “Renault Duster“. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“Месседж этого проекта - я здесь. Здесь, когда есть горе, здесь, когда есть проблема, здесь, когда преступление, когда надо оказывать помощь. Но самое главное - полицейский офицер общины всегда находится в населенном пункте. Кроме того, он обслуживает территории рядом с местом дислокации. Также с руководством ОТО решает те вопросы, которые стоят перед каждым жителем края, и выполняет поставленные перед полицией задачи“, - отметил Клименко.

Напомним, ранее под Киевом нашли тело пропавшего 24-летнего нацгвардейца. По предварительным данным парень погиб в результате ДТП.

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