Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Ривненщине полицейским вручили ключи от 23 служебных авто Renault Duster

Комментариев: 0
Автомобили вручал глава Нацполиции Игорь Клименко.
Автомобили Renault Duster
Автомобили Renault Duster
mvs.gov.ua

Глава Нацполиции Игорь Клименко вручил полицейским офицерам общин ключи от 23 служебных автомобилей. Передача автомобилей состоялась в четверг, 11 июня. 30 полицейских офицеров общин из 23 ОТГ области получили новые кроссоверы “Renault Duster“. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Читай также: В Днепре задержали любителя детской порнографии

“Месседж этого проекта - я здесь. Здесь, когда есть горе, здесь, когда есть проблема, здесь, когда преступление, когда надо оказывать помощь. Но самое главное - полицейский офицер общины всегда находится в населенном пункте. Кроме того, он обслуживает территории рядом с местом дислокации. Также с руководством ОТО решает те вопросы, которые стоят перед каждым жителем края, и выполняет поставленные перед полицией задачи“, - отметил Клименко.

Напомним, ранее под Киевом нашли тело пропавшего 24-летнего нацгвардейца. По предварительным данным парень погиб в результате ДТП. 

Читай также: В Днепре на Осокорках нашли неопознанный труп

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Полиция, Авто, Ключи, Вручение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь