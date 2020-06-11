Шмыгаль похвалил Авакова и заявил, что его отставка пока не планируется

Премьер рассказал, каким подчиненным является Аваков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отставка главы МВД Арсена Авакова не планируется в ближайшее время.

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы нового правительства.

Шмыгаль объяснил позицию тем, что Аваков хорошо справляется с вызовами, к тому же в кризис такие политические решения не полезны.

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Один из журналистов спросил главу Кабмина, какие еще резонансные события должны случиться, чтобы был подан на рассмотрение вопрос отставки Авакова. На это Шмыгаль ответил, что нельзя сравнивать роль МВД во Врадиевке и Кагарлыке.

Если сравнивать Кагарлык и Врадиевку, то реакция полиции была разной. Вы видели реакцию МВД. Они оперативно уволили, назначили расследование. Сейчас Рада приняла отчет Авакова, замечаний не было. Продолжение работы Авакова - вопрос стабильности. МВД, которое объединяет СБУ и Погранслужбу, стоит на страже обеспечения порядка. В ситуации кризиса нельзя размениваться на политические вещи. Аваков в управлении кризисом имеет хороший опыт и качества, - ответил Шмыгаль.

Напомним, сегодня исполняется 100 дней Кабмину Шмыгаля. 4 марта 2020 года Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля и утвердила новый состав правительства.

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