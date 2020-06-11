Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шмыгаль рассказал о продолжении второго этапа медреформы

Комментариев: 1
В Кабмине обещают исправить ошибки медреформы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Второй этап медицинской реформы продолжится, так как законопроекта об отсрочке нет. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже в следующем году украинцы почувствуют обновление медицинской системы. Об этом глава правительства рассказал в ходе пресс-конференции.

Читай также: Шмыгаль рассказал, ждет ли он отставку

"Второй этап медицинской реформы будет продолжаться, законопроекта о его отсрочке не будет", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров занимается пересчетом тарифов Национальной службы здоровья, так как тужа были внесены ошибки и неправильные расчеты стоимости отдельных пакетов медицинских услуг, а многие из них были заниженными.

"Мы хотим изменений в медицинской отрасли, хотим, чтобы она была лучше. Но от реформ должен выиграть и пациент и медработник", - отметил премьер.

Глава Кабмина подчеркнул, что в этом году все ошибки будут исправлены, а уже в следующем году украинцы смогут почувствовать обновление медицины.



Напомним, по мнению премьер-министра Шмыгаля, Кабмин справился с коронавирусом, при этом угроза пандемии остается актуальной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    11.06.2020, 16:40
Оценка:  +1
Woodbrother
Медреформа была уничтожена под корень клоунской властью еще в сентябре прошлого года. Что он продолжать будет?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь