Шмыгаль рассказал о продолжении второго этапа медреформы

В Кабмине обещают исправить ошибки медреформы.

Второй этап медицинской реформы продолжится, так как законопроекта об отсрочке нет. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже в следующем году украинцы почувствуют обновление медицинской системы. Об этом глава правительства рассказал в ходе пресс-конференции.

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"Второй этап медицинской реформы будет продолжаться, законопроекта о его отсрочке не будет", - сказал он.



Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров занимается пересчетом тарифов Национальной службы здоровья, так как тужа были внесены ошибки и неправильные расчеты стоимости отдельных пакетов медицинских услуг, а многие из них были заниженными.



"Мы хотим изменений в медицинской отрасли, хотим, чтобы она была лучше. Но от реформ должен выиграть и пациент и медработник", - отметил премьер.



Глава Кабмина подчеркнул, что в этом году все ошибки будут исправлены, а уже в следующем году украинцы смогут почувствовать обновление медицины.





Напомним, по мнению премьер-министра Шмыгаля, Кабмин справился с коронавирусом, при этом угроза пандемии остается актуальной.

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