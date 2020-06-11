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Труханов намерен вернуть проспекту Небесной Сотни имя маршала Жукова

Комментариев: 5
Мэр также хочет вернуть улице Инглези название 25-я Чапаевская дивизия.
Мэр Одессы Геннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов
facebook.com/Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который приостановил переименования улиц в городе, заявил, что хочет вернуть советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези. Он отметил, что соответствующие письма уже направлены в топонимическую комиссию собрания и в Институт национальной памяти. Об этом сообщает Думская.  

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По словам мэра, что ни маршал Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под закон о декоммунизации.

Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию, - заявил Труханов.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция расследует, почему в Одесской области стоят три памятника Ленину. Памятники Ленину забыли декоммунизировать в трех селах Одесской области.

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Теги: Труханов, Улицы, Переименование, Жуков, Небесная сотня
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    11.06.2020, 17:03
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Гражданин РФ будет нам рассказывать кто наши герои.
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 17:02
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Может лучше назвать проспектом красного террора? Хотя лучше - мясника-жукова.
Woodbrother    11.06.2020, 16:39
Оценка:  +6
Woodbrother
Какой же он дурак. Ему в 21 веке чапаевцев и миясника жукова не хватило.
МонШер    11.06.2020, 16:44
Оценка:  +2
МонШер
Михо говорит, что он бандит. А Жуков и Чапаев были дураками или бандитами? ищу связь с Трухановым...
Если он переименует в проспект Путина и улицу Труханова- тогда будет проще определяться....
colavova    11.06.2020, 17:02
Оценка:  +2
colavova
мэр декоммунизировал Небесную Сотню
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