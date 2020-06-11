Труханов намерен вернуть проспекту Небесной Сотни имя маршала Жукова

Мэр также хочет вернуть улице Инглези название 25-я Чапаевская дивизия.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который приостановил переименования улиц в городе, заявил, что хочет вернуть советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези. Он отметил, что соответствующие письма уже направлены в топонимическую комиссию собрания и в Институт национальной памяти. Об этом сообщает Думская.

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По словам мэра, что ни маршал Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под закон о декоммунизации.

Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию, - заявил Труханов.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция расследует, почему в Одесской области стоят три памятника Ленину. Памятники Ленину забыли декоммунизировать в трех селах Одесской области.

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