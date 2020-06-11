Для Стерненко не будут просить содержания под стражей

Активисту Стерненко вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве человека в Одессе, вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом на своей странице в Facrbook написал адвокат Стерненко Маси Найем.

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"Вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что Европейским судом по правам человека уже давно приравнивается к мере пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил адвокат.



Найем добавил, что меру пресечения его подзащитному будет выбирать Шевченковский райсуд Киева, но дата и время заседания еще неизвестны.



В свою очередь, в Службе безопасности Украины прокомментировали объявление о подозрении Стерненко.

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"Расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства", - подчеркнули в спецслужбе.



В ведомстве отметили, что версия Стерненко о самообороне вызывает сомнения, так как тело погибшего Ивана Кузнецова было найдено в 100 метрах от места изначального конфликта. То есть, вероятно, Стерненко догонял раненого после того, как между ними произошла потасовка. Экспертиза также подтвердила версию об умышленном убийстве.





Напомним, следователи СБУ сообщили Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

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