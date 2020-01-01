На трассе столкнулись два микроавтобуса.

В ДТП под Хмельницким погибли сразу три человека

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В ДТП под Хмельницким погибли сразу три человека

Два грузовых микроавтобуса Mercedes Sprinter столкнулись на дороге Житомир-Черновцы. Погибли оба водителя и пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

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ДТП произошло возле с. Ружичанка Хмельницкого района. Информация об аварии поступила спасателям в 09:50.

“На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженных автомобилей всех погибших: 48-летнего водителя одного из автомобилей и 35-летнего водителя другого автомобиля, и его 60-летнюю пассажирку. Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, ГСЧСовцы отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей от питания“, - сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, в ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Романов. В аварии также погибла его супруга.

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