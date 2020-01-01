Погода в Украине на 12 июня: Жара
Погода в пятницу, 12 июня, будет разной. На севере, востоке и в центре страны будет солнечно, в южных и западных областях - дожди. По-прежнему сохранится жаркая погода, местами до +35 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +24 до +31 градусов тепла, ночью от +13 до +17;
На севере Украины температура днем +31… +34, ночью +17… +21;
В центральных областях температура днем +30… +33, ночью от +16 до +19;
На востоке страны днем от +30 до +35, ночью от +18 до +20;
На юге Украины днем от +24 до +30 градусов, ночью от +17 до +20;
В Крыму днем +26… +28, ночью +18… +20;
В Киеве днем +32… +34, ночью +19… +21.
По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 12 июня, в Украине будет жарко, +29… +35 градусов, только в западных областях свежее, в течение дня +24… +29 градусов.
Завтрашние грозовые западные дожди могут локально достичь Юга Украины, Винницкой и Житомирской области, поэтому во время дождей в этих регионах ожидается кратковременное ослабление жары до +25… +29 градусов, - пишет Диденко.
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