Погода в Украине на 12 июня: Жара

Дожди ожидаются лишь на западе и юге страны, а также в Крыму.

Погода в пятницу, 12 июня, будет разной. На севере, востоке и в центре страны будет солнечно, в южных и западных областях - дожди. По-прежнему сохранится жаркая погода, местами до +35 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +24 до +31 градусов тепла, ночью от +13 до +17;

На севере Украины температура днем +31… +34, ночью +17… +21;

В центральных областях температура днем +30… +33, ночью от +16 до +19;

На востоке страны днем от +30 до +35, ночью от +18 до +20;

На юге Украины днем от +24 до +30 градусов, ночью от +17 до +20;

В Крыму днем +26… +28, ночью +18… +20;

В Киеве днем +32… +34, ночью +19… +21.

Погода в Украине на 12 июня meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 12 июня, в Украине будет жарко, +29… +35 градусов, только в западных областях свежее, в течение дня +24… +29 градусов.

Завтрашние грозовые западные дожди могут локально достичь Юга Украины, Винницкой и Житомирской области, поэтому во время дождей в этих регионах ожидается кратковременное ослабление жары до +25… +29 градусов, - пишет Диденко.

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