Били дубинками и ногами: В Одессе вручили подозрение копам

Следователи пришли к выводу, что патрульные превысили полномочия.

В Одессе инспекторы патрульной полиции безосновательно применили физическую силу в отношении мужчины. Полицейским объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий, информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Сообщается, что в начале 2019 года инспекторы патрульной полиции во время ночного дежурства в одном из городских дворов обнаружили девушку и мужчину, которые ссорились между собой. По требованию полицейских предоставить документы, удостоверяющие личность, одессит ответил отказом. Между ним и патрульными начался конфликт.

Впоследствии сотрудники полиции без соответствующих оснований начали наносить мужчине удары дубинками, а когда он упал на землю – продолжили бить ногами. В результате противоправных действий полицейских пострадавший получил легкие телесные повреждения.

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Сейчас оперативники внутренней безопасности полиции совместно со следователями ГБР вручили 25-ти и 30-летнему инспекторам подозрение по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины фигурантам грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в ГБР заявили, что расследуют тысячи дел по фактам жестокости полицейских. В структуре ГБР созданы отдельные подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения полицейскими преступлений.

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