"Бизнес умирает": Предприниматели Львова протестуют против карантина

Люди указывают на то, что эпидемия может длиться долго, и нужно учиться жить с ней.

Около 200 протестующих, в основном, работники и владельцы ресторанно-гостиничного бизнеса, устроили акцию протеста возле Львовской областной государственной администрации. Об этом сообщает “Громадське“.

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“Я работаю в отеле, мою посуду. Из-за карантина я уже три месяца без работы, поэтому и без денег. Очень непросто. Во всех областях карантин ослабили, работают рестораны, гостиницы, а у нас нет“, - рассказала львовянка Ольга.

Люди держали в руках плакаты с надписями: “Хочу на работу“, “Бизнес умирает“ и другие.

Я работаю в ресторане охранником. Требуем от чиновников ослабить карантин. Я понимаю, что у нас в области отрицательная динамика больных коронавирусом. Но кто дает гарантию, что эта динамика изменится. Нам нужно с этим вирусом учиться жить, - рассказал участник протеста.

К предпринимателям вышел замглавы Львовской ОГА Юрий Холод, который согласился с мнением предпринимателей, что карантин слишком длинный и жесткий для бизнеса. Но при этом, по словам чиновника, ситуация с количеством новых больных и постановления Кабмина не позволяют ослабить ограничения.

125 новых подтвержденных диагнозов с COVID-19 в области. 72 из них во Львове. Ослабить карантин отдельно в области, но оставить его в городе, где высокое количество больных, пока нет нормативного механизма. Обращение предпринимателей обязательно рассмотрит завтра комиссия ТЭБ и ЧС области. Также мы передадим информацию и позицию предпринимателей чиновникам, - заявил замгубернатора.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине поставлен коронавирусный “рекорд“: 689 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в Украине с начала пандемии.

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