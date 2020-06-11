На строительстве казарм по стандартам НАТО украли миллионы – СБУ

Строительная компания завысили стоимость работ, которые к тому же так и не были выполнены полностью.

При строительстве армейских казарм улучшенной планировки, отвечающих стандартам НАТО, было разворовано почти 3 миллиона гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, в 2018 году Южное территориальное квартирно-эксплуатационное управление провело конкурс на строительство жилого комплекса в военном городке в Очакове. Тогда же на счета строительной компании-победительницы были перечислены 5,4 миллиона гривен.

Однако застройщик выполнять взятые на себя обязательства не планировал. Путем внесения в акты выполненных работ завышенных данных об их объемах и стоимости подрядчик незаконно завладел 2,9 миллионами гривен, - сообщает СБУ.

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Чтобы “отмыть“ средства, злоумышленники переводили их подконтрольным коммерческим структурам и выводили в тень. Кроме того, строительная компания постоянно откладывала сроки ввода в эксплуатацию казарм, что привело к значительному удорожанию их первоначальной стоимости. Работы в полном объеме подрядчиками до сих пор не выполнены.

Во время обысков по местам работы и проживания участников сделки правоохранители изъяли финансовую документацию, которая доказывает присвоение бюджетных средств. Сейчас организатору сделки сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Его сообщнице, представительнице застройщика, кроме присвоения инкриминируют ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Директору строительной компании сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности должностных лиц Минобороны, причастных к сделке.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что на строительстве метро в Днепре украли 379 млн грн. Менеджеры компании-подрядчика вместе с чиновниками мэрии подделывали бухгалтерскую документацию.

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