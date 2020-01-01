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В Украине могут ужесточить карантин: Шмыгаль назвал условие

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Шмыгаль назвал условие, при котором во всей стране усилят карантин.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что усиление карантина на всей территории страны возможно при гиперболическом росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

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Об этом сообщил в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы нового правительства. 

К слову, по данным на утро 11 июня количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 689.

Относительно усиления мер, если в критическом количестве областей (10 и более) мы будем видеть гиперболический рост заболеваемости - это будет основанием для принятия решения об усилении карантинных мер в государстве, - сказал Шмыгаль.

При этом Шмыгаль добавил, что считает эффективной систему управления карантинными ограничениями, которая действует сейчас.

Здесь огромная доля ответственности лежит на украинском обществе, на самих нас, как мы относимся к тем мерам, которые ограничивают и останавливают распространение этой эпидемии, - добавил премьер-министр.

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Напомним, Шмыгаль рассказал о продолжении второго этапа медреформы. В Кабмине обещают исправить ошибки медреформы.

 

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Теги: карантин, коронавирус, Шмыгаль
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