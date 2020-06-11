"Превратили власть и страну в посмешище" – Богдан жестко ответил Зеленскому

Бывший "правая рука" Зеленского крайне нелестно отозвался о последних месяцах работы президентской команды.

Президент Владимир Зеленский променял мечты о “стране счастливых людей, где нет коррупции“ на “теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей“. Об этом заявил бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, опубликовав на своей странице в Фейсбук ответ на недавнее интервью Зеленского, где тот упомянул Богдана.

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“Уважаемый Владимир Александрович, хотел ответить на Ваше интервью. Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и Ваш, могу рассказать и рассказывал Вам сотни историй чем это заканчивалось (Никогда ничего хорошего)“, - написал Богдан.

Экс-глава Офиса президента заверил, что он намерен останется “порядочным человеком“ и не станет выносить на всеобщее обозрение нелицеприятные детали своего сотрудничества с Зеленским. Тем не менее, Богдане весьма критично отозвался о работе власти после своей отставки.

О лишении меня власти - да, я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну… Я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода – мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют, - подытожил Богдан.

Напомним, ранее Зеленский в интервью заявил, что власть портила экс-главу ОП Андрея Богдана.

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