Телеведущих "Zik" и "Наш" исключили из Общественного совета НАБУ

Ведущих двух телеканалов обвинили в накрутке голосов.

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины исключил из своего состава телеведущих телеканала Zik Василия Апасова и телеканала “Наш“ Назара Диордицу (известного, как Макс Назаров). Об этом информирует пресс-служба совета.

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Ведущих заподозрили в накрутке голосов. Нарушения зафиксировало НАБУ и подтвердила мониторинговая организация “Электронная демократия“.



Отмечается, что Апасов набрал 11 505 голосов, однако из-за накрутки он получил 14 900 голосов, а Диордица - 11 979 (с накруткой вышло 15 384). Это показатели меньше, чем у оказавшиеся ниже представителей “Ветеранского Братства“ Виктора Трофименко и Максима Салаты.

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В связи с нарушениями, общественный совет вынес на своем первом заседании вопрос об исключении Апасова и Диордицы. Решение было проголосовано большинством голосов.



В совете отметили, что намерены обратиться в Департамент киберполиции с просьбой проверить результаты голосования, и в НАБУ - с просьбой назначить довыборы на освободившиеся два места.



Напомним, суд обязал НАБУ начать расследование в отношении брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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