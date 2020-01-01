"Пленки Ермака": НАБУ открыло два дела против главы ОП и его брата

Антикоррупционное бюро выясняет, брал ли взятки брат главы президентского офиса и замешан ли в деле сам Андрей Ермак.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло два уголовных производства по делу так называемых “пленок Ермака“. Одно из них - против главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос “Радио Свобода“.

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Ведомство отметило, что открыло дела во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда от 2 июня.

Первая дело открыто против брата главы Офиса президента, Дениса Ермака, который фигурирует на пленках.

Сведения об уголовном преступлении ... внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - часть 2 статьи 369-2, - говорится в ответе НАБУ.

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Указанная статья касается принятия взятки для себя или третьего лица за принятие решения должностным лицом госужарственного органа власти. Предусмотрено наказание за нее - штраф от 12750 до 25500 гривен или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Кроме того, НАБУ открыло еще одно уголовное производство непосредственно против самого главы ОП Андрея Ермака. Согласно исковому заявлению, которое стало основанием для открытия дела, он “получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти“.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что брат главы Офиса Президента Денис Ермак “точно не брал денег, а просто болтун“. По словам Зеленского, Денис Ермак хотел помочь Офису Президента в поисках новых кадров.

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