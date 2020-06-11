В Хмельницком агрессивная компания наркоманов напала на патрульных

После остановки автомобиля за нарушение ПДД двум копам пришлось обратиться к медикам, а водитель и пассажиры авто оказались под следствием.

В Хмельницком полицейские задержали 19-летнюю жительницу Винницкой области, которая слезоточивым газом вызвала химические ожоги глаз у патрульных. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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“Вчера, 10 июня, около 21 часов на проспекта Мира в областном центре за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль “Mercedes-Benz“ под управлением 22-летнего местного жителя. Сразу после остановки из транспортного средства вышел водитель и двое его пассажиров. Парни вели себя агрессивно и полностью игнорировали призывы патрульных к конструктивному разговору“, - говорится в сообщении.

Полицейские сразу же заподозрили, что молодые люди находились в состоянии наркотического опьянения, что впоследствии подтвердилось в медицинском учреждении.

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Во время конфликта из машины выбежала 19-летняя пассажирка и распылила слезоточивый газ в лицо патрульным. Полицейские сразу же вызвали на место следственно-оперативную группу. Сами же были вынуждены обратиться за медицинской помощью в глазное отделение областной больницы. У них диагностировали химические ожоги конъюнктива первой степени.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. По заключению врача, на момент совершения преступления девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

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Кроме этого, на 22-летнего водителя инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения) и постановление по ч. 1 с. 126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов), а на двух пассажиров 1995 и 1996 рождения - протоколы по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство).

Напомним, в Одессе наградили копа, спасшего женщину от изнасилования. Полицейский, находясь вне службы, предотвратил преступление и, применяя навыки рукопашного боя, задержал преступника.

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