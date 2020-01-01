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Украинская делегация по Донбассу едет в Париж

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Накануне поездки украинская делегация в Минске встретилась с представителями России в ТГК.
Украинская делегация посетит Париж
Украинская делегация посетит Париж
dpa

Представители украинской делегации в Нормандском формате в пятницу, 12 июня, совершат рабочую поездку в Париж. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Накануне в Беларуси украинская сторона встретилась с представителями России в Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью встречи было обсуждение повышения эффективности работы группы.

Напомним, 2 июня Ермак и Кулеба совершили визит в Берлин. Там, в частности, обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества двух стран.
 
Также в Берлине стало известно, что встреча лидеров стран нормандской четверки для обсуждения проблем Донбасса пройдет после нормализации эпидемической ситуации в мире.
 

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Теги: переговоры, Париж, донбасс, Перемирие на Донбассе, переговоры в Минске
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Источник: korrespondent.net

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