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Названа дата открытия кинотеатров в Украине

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Предварительно предполагалось, что кинотеатры в рамках ослабления карантина могут открыться 10 июня.
Кинотеатры могут открыться со 2 июля
Кинотеатры могут открыться со 2 июля
pixabay.com
 
Кинотеатры в Украине могут открыться со 2 июля. Об этом в Telegram сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп Павел Сушко.
 
Такое решение приняли на встрече министр здравоохранения Максим Степанов, глава Минкульта Александр Ткаченко, нардепы и представителями кинотеатров.
 
"Из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. До июля им просто не с чем встречать зрителя", - написал Сушко.
 
Отмечается, что стороны предварительно определили, что кинотеатры запустят свою работу со 2 июля.
 
Ранее Кабмин рассматривал возможность запуска кинотеатров с ограничением в 30% от доступных мест в зале. 

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Теги: карантин, министерство культуры, Коронавирус, Кинотеатры
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Источник: korrespondent.net

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