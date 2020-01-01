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Госстат пояснил отсутствие данных о смертности весной

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Из-за карантина отделы государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции временно прекратили предоставлять информацию.
Отделы Минюста временно прекратили предоставлять информацию
Отделы Минюста временно прекратили предоставлять информацию
 
Государственная служба статистики перестала получать информацию о смертности населения от территориальных служб из-за введенного карантина. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
 
 
“11 марта 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 211, которое вводит карантин. Во время действия карантина отделы государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции временно прекратили предоставлять территориальным органам Госкомстата (ТОГ) документы, удостоверяющие случаи смерти и содержащие информацию о причинах смерти украинцев”, — говорится в сообщении.
 
Эти документы отделы регистрации передают органам статистики в бумажном виде раз в месяц (именно такой способ передачи данных предусмотрен законодательством). На основании этих документов формируется ежемесячная статистическая информация о количестве умерших с распределением по причинам смерти.
 
“Следовательно, фактически с начала марта Государственная служба статистики не располагает информацией о причинах смертей украинцев”, — отмечается в пресс-службе.
 
Также Министерство юстиции поручило подчиненным территориальным органам обеспечить представление отчета о государственной регистрации рождений, смертей, браков, расторгнутых браков в электронном формате. Однако этот отчет не содержит информации из документов, удостоверяющих случаи смерти (по причинам).
 
“Поэтому до конца карантина ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и по регионам будет формироваться и публиковаться без распределения умерших по причинам смерти”, — говорится в сообщении.
 
Кроме того, после окончания карантина временные ограничительные нормы прекратят свое действие, отделы регистрации предоставят необходимые документы ТОГ.
 
На основании этих данных Госстат сформирует и обнародует на сайте информацию о количестве умерших с распределением по причинам смерти.
 
В то же время сообщалось, что в первом квартале 2020 года смертность в Украине оказалась ниже, чем годом ранее.

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Теги: статистика, пандемия, смертность, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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