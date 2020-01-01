Госстат пояснил отсутствие данных о смертности весной

Из-за карантина отделы государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции временно прекратили предоставлять информацию.

Государственная служба статистики перестала получать информацию о смертности населения от территориальных служб из-за введенного карантина. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

“11 марта 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 211, которое вводит карантин. Во время действия карантина отделы государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции временно прекратили предоставлять территориальным органам Госкомстата (ТОГ) документы, удостоверяющие случаи смерти и содержащие информацию о причинах смерти украинцев”, — говорится в сообщении.

Эти документы отделы регистрации передают органам статистики в бумажном виде раз в месяц (именно такой способ передачи данных предусмотрен законодательством). На основании этих документов формируется ежемесячная статистическая информация о количестве умерших с распределением по причинам смерти.

“Следовательно, фактически с начала марта Государственная служба статистики не располагает информацией о причинах смертей украинцев”, — отмечается в пресс-службе.

Также Министерство юстиции поручило подчиненным территориальным органам обеспечить представление отчета о государственной регистрации рождений, смертей, браков, расторгнутых браков в электронном формате. Однако этот отчет не содержит информации из документов, удостоверяющих случаи смерти (по причинам).

“Поэтому до конца карантина ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и по регионам будет формироваться и публиковаться без распределения умерших по причинам смерти”, — говорится в сообщении.

Кроме того, после окончания карантина временные ограничительные нормы прекратят свое действие, отделы регистрации предоставят необходимые документы ТОГ.

На основании этих данных Госстат сформирует и обнародует на сайте информацию о количестве умерших с распределением по причинам смерти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet