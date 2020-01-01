Госстат пояснил отсутствие данных о смертности весной
Из-за карантина отделы государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции временно прекратили предоставлять информацию.
Государственная служба статистики перестала получать информацию о смертности населения от территориальных служб из-за введенного карантина. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
“11 марта 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 211, которое вводит карантин. Во время действия карантина отделы государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции временно прекратили предоставлять территориальным органам Госкомстата (ТОГ) документы, удостоверяющие случаи смерти и содержащие информацию о причинах смерти украинцев”, — говорится в сообщении.
Эти документы отделы регистрации передают органам статистики в бумажном виде раз в месяц (именно такой способ передачи данных предусмотрен законодательством). На основании этих документов формируется ежемесячная статистическая информация о количестве умерших с распределением по причинам смерти.
“Следовательно, фактически с начала марта Государственная служба статистики не располагает информацией о причинах смертей украинцев”, — отмечается в пресс-службе.
Также Министерство юстиции поручило подчиненным территориальным органам обеспечить представление отчета о государственной регистрации рождений, смертей, браков, расторгнутых браков в электронном формате. Однако этот отчет не содержит информации из документов, удостоверяющих случаи смерти (по причинам).
“Поэтому до конца карантина ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и по регионам будет формироваться и публиковаться без распределения умерших по причинам смерти”, — говорится в сообщении.
Кроме того, после окончания карантина временные ограничительные нормы прекратят свое действие, отделы регистрации предоставят необходимые документы ТОГ.
На основании этих данных Госстат сформирует и обнародует на сайте информацию о количестве умерших с распределением по причинам смерти.
В то же время сообщалось, что в первом квартале 2020 года смертность в Украине оказалась ниже, чем годом ранее.
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