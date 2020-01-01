Офисная самоизоляция. Где работать в карантин

Ну что, карантин на исходе и можно возвращаться в офис? В теории — да. Но многие компании убедились, что удаленная работа не катастрофа.

Многие задачи можно решать без физического контакта с сотрудниками — по телефону или видеосвязи, по электронной почте, через мессенджеры, пишет Павел Харламов в №6-7 Журнала Корреспондент. Поэтому бизнес крепко задумался о том, а стоит ли вообще тратиться на содержание физического офиса, который постоянно тянет из кармана деньги. Или по крайней мере о том, чтобы переполовинить потребность в офисной площади за счет частичного перевода на удаленку.

Причем от стационарной занятости отказываются не только небольшие фирмы, но и крупные, глобальные корпорации. Например, в начале мая руководитель Twitter заявил, что весь персонал компании и после завершения эпидемии может продолжать трудиться удаленно. А в Twitter, на минуточку, работает почти 5 тыс. человек. Google и Facebook тоже сообщили сотрудникам, что дистанционный режим в компаниях продлится как минимум до конца 2020 года.

Между прочим, в странах Евросоюза еще в 2017 году порядка 17% наемных работников уже трудились удаленно. А по прогнозам консалтинговой компании Strategy Analytics из США, доля тех, кто работает дистанционно, к 2022 году в мире вырастет до 43%. Но есть и другие прогнозы, согласно которым эпидемия ускорит переход бизнеса на дистанционную модель, и уже в 2021 году ее выберут более 50% компаний.

ГДЕ ЖИВЕМ — ТАМ И РАБОТАЕМ

Само собой, существуют отрасли и профессии, в которых удаленная занятость невозможна. Разве может брать работу на дом бетонщик, сварщик, сталевар, пекарь, слесарь или водитель? А вот программистам, маркетологам, бухгалтерам, разного рода консультантам и даже юристам нужен лишь стол, стул и ноутбук, который подключен к интернету. Все это есть как в офисе, так и дома. Или где-нибудь в кафе, на летней площадке, где злобный COVID не так страшен, как в закрытом наглухо помещении.

На самом деле удаленка, при всех сложностях (о них — на стр. 10), обладает массой преимуществ. Прежде всего, это сокращение до минимума социальных (и зачастую ненужных) контактов. А значит, работающий вне стен офиса человек меньше болеет. Что особенно важно в свете эпидемии и заботы о собственном здоровье. Да и о здоровье окружающих в том числе.

Также не нужно терять лишнее время на дорогу и тратить на разъезды деньги. Например, в Киеве и крупных городах для того, чтобы доехать в час пик из спального района в центр, потребуется около часа. И столько же на дорогу домой. Меньше затраты на еду, напитки и всякие вредные привычки (сигареты). Ведь с чего начинается рабочий день в каждом офисе? Правильно, с обсуждения с коллегами последних новостей и сплетен за чашкой кофе. А потом несколько раз выбежать на перекур, а затем пообедать, снова выпить кофе и опять покурить.

Кроме того, удаленные сотрудники зачастую эффективнее офисных «воротничков». Да-да, это не выдумки, а результаты вполне авторитетных исследований. По данным Стэнфордского университета, производительность удаленных работников на 13% выше.

Американская компания CoSo Cloud, которая разрабатывает программное обеспечение для онлайн-тренингов и обучения, выяснила: 23% дистанционных сотрудников готовы работать сверхурочно, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи. Вот на что готов человек, лишь бы его не запирали в душном офисе!

Инфографика журнала Корреспондент

ИЩЕМ АЛЬТЕРНАТИВУ

Весь бизнес на удаленку точно не перейдет. Многим все-таки удобнее работать вне дома. Потому что, согласитесь, в домашней обстановке полно отвлекающих и расслабляющих факторов. Это и домочадцы, которым хочется поговорить или посмотреть телевизор, и соседи, которые внезапно решили сделать дико шумный ремонт.

Любая компания проводит совещания и планерки с сотрудниками, для которых не всегда подходит онлайн-формат. Некоторые вопросы лучше решать очно. А еще нужно где-то принимать клиентов, вести переговоры с партнерами. При этом необходимо соблюдать санитарные нормы и увеличить дистанцию (во всех смыслах этого слова) между людьми. Дилемма.

Сложнее всего крупным компаниям, в которых работают многие десятки и сотни человек. Особенно тем, которые привыкли к open space. То есть когда все сотрудники сидят друг у друга на голове. Придется или переезжать в офис попросторнее, чтобы увеличить расстояние между людьми, или рассаживать сотрудников в отдельные кабинеты (а значит, нужен новый офис или переформатирование того, который уже есть). Либо же переводить часть персонала на удаленную работу, а на месте оставлять тех, кто постоянно задействован в очной операционной деятельности.

Многие компании так и делают. Отказываются от офиса, в том числе и потому, что арендодатели не соглашаются сделать хотя бы временную скидку на аренду, и снимают помещения только для руководства, бухгалтерии и менеджеров по продажам.

Компании поменьше, с персоналом численностью 10-20 человек, адаптируются к новым реалиям быстрее. Мелкий бизнес может без особых сложностей переехать куда-нибудь на окраину города и снять под офис квартиру. Это вполне жизнеспособный вариант для интернет-магазинов, маркетинговых агентств, мелких IT-компаний. Проще говоря, офис на отшибе подойдет для всех тех, кто не нуждается в регулярных встречах с клиентами и кому модное помещение в центре города за все деньги мира в принципе не нужно.

Ну а бизнес, который за время карантина прошел испытание удаленной работой и смог выжить, для периодических встреч с сотрудниками может выбрать коворкинг или, как теперь модно говорить, хаб. Относительно дешево и довольно сердито. Тем более сейчас, когда аудитория коворкингов в связи с эпидемией ощутимо поредела и цены для посетителей точно будут падать. Если не повсеместно, то во многих коворкингах можно будет поторговаться, если речь идет об аренде закрепленного рабочего места или блок-офиса.

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ

Чем хороша квартира в роли офиса? Такое помещение можно с легкостью найти в районе проживания сотрудников, что автоматически решает проблему, как туда добираться. Это особенно важно на тот случай, если властям вдруг снова вздумается продлить карантин и заблокировать работу общественного транспорта еще на пару месяцев.

Второе важное преимущество — сравнительно невысокая цена аренды. Например, в Киеве, в непосредственной близости к историческому центру города, за аренду квадратного метра офиса просят до $35 (около 1 тыс. грн). И куцее помещение площадью 50 кв. м обойдется почти в $2 тыс. каждый месяц. Разориться можно.

В то же время квартира под офис даже не на окраине будет стоить где-то в пределах $13-15/кв. м в месяц. Поэтому за те же 50 кв. м нужно заплатить $650-700. Почувствуйте разницу, что называется.

Удобно, что квартиры, предназначенные для бизнеса, часто сдаются с готовой перепланировкой. То есть, вполне вероятно, что большая трехкомнатная квартира будет переделана под пять-шесть более мелких кабинетов. Вот вам, пожалуйста, и уединение.

Помимо этого, арендатор не платит за лишнюю площадь. Если фирма состоит из пяти-семи человек, какой смысл снимать 100-150-200 «квадратов»? А в крупных бизнес-центрах часто помещений меньших габаритов просто нет. Зато квартира — это 60-70 кв. м полезной площади, которую можно использовать предельно рационально. И людей рассадить так, чтобы они не толкались локтями, и офисную технику расставить, и под кухню угол выделить. И даже небольшой склад создать.

Под офисы часто переделывают помещения нежилого фонда. Различные научно-исследовательские институты, административные и прочие здания. Там, конечно, не так комфортно, как в отдельной квартире. Но и в таких местах можно найти пространство по вкусу, приспособленное для работы. А главное, что там очень демократичная цена аренды — в пределах $8-10/кв. м. Такой офис вполне можно держать для периодических встреч и совещаний. Стоит недорого, зато всегда есть место, где можно собраться с коллегами или же разместить сотрудников, которые по каким-то причинам не могут работать удаленно.

КАЖДОМУ СВОЕ МЕСТО

Фрилансеры, частные предприниматели, а также небольшие компании, которые не нуждаются в постоянном помещении, вполне могут осесть в коворкинге. Первый вариант — снять там рабочее место за 2,5-3 тыс. грн в месяц. Второй вариант — платить за время пребывания. Это будет где-то 50-60 грн за один час и около 250 грн за один день.

Да, может возникнуть резонный вопрос: а как же быть с санитарными нормами и личной гигиеной? Ведь в коворкинге собирается полно народу, и каждый стул, каждый стол за день может поменять несколько владельцев.

С одной стороны, это так. С другой — коворкинги и хабы — это не просто помещение с рабочими местами. Это еще регулярная уборка и дезинфекция. Ведь в связи с эпидемией требования к соблюдению санитарных норм везде, где есть скопление людей, стали значительно жестче.

Впрочем, для тех, кто переживает за свое здоровье, почти в каждом коворкинге существуют закрепленные рабочие места. Они чуть дороже, и их аренда стоит порядка 3,5-4 тыс. грн в месяц. Зато можно быть на 100% уверенным, что никто к этому месту больше не притронется. Ну и еще там можно хранить какое-никакое имущество, включая не особо важные документы.

Вдобавок, посетители коворкингов (их еще называют резидентами), помимо рабочей зоны и доступа в интернет, могут пользоваться оргтехникой (принтером, сканером, копировальным аппаратом), переговорной комнатой один час в день и кухней. А на кухне — раздолье. Безлимитный чай, кофе и килограммы печенья к ним. И нежелательные контакты — как быть с ними? Видимо, придется самоограничиваться. Не исключено, что придется устанавливать маленькие кофе-машины прямо в блок-офисах, чтобы сократить контакты с соседями.

Есть в коворкинге услуги и для тех, кто проводит групповые встречи или совещания. За 250-350 грн в час можно снять переговорную комнату на 10-20 человек. Ее по требованию клиента вымоют и дополнительно продезинфицируют. Что ж, весьма нужная возможность по нынешним временам — рестораны-то пока не пускают в отдельные залы, а на летней площадке не обо всем поговоришь.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

На самом деле спрос на помещения, которые дают возможность уединиться и работать взаперти от всех, будет только расти. А где спрос — там рождается и предложение.

Одна из тенденций — появление большого числа крошечных офисов площадью 20-25 кв. м. Раньше они не были особо востребованы. Но теперь такие помещения станут настоящим «писком моды». Хотя скорее это не офис, а кабинет для одного-двух, максимум трех человек. Его можно снять отдельно в бизнес-центре или арендовать комнату в пределах большого офиса. В месяц аренда будет стоить 6-8 тыс. грн.

Коворкинги тоже не дремлют. И все чаще там можно встретить не только выделенные рабочие места, но и микроофисы на пару человек. За аренду в этом случае придется заплатить от 7 до 12 тыс. грн в месяц. Не исключено, кстати, что крупные коворкинги и хабы, которые созданы по концепции open space, будут вынуждены дробить то самое «открытое пространство» на крошечные помещения. Потому что многие посетители будут остерегаться контактов с другими людьми. И для того, чтобы не растерять аудиторию, коворкингам придется из больших ульев превращаться в лабиринты мини-офисов.

К слову, часть коворкингов переходит или уже перешла на круглосуточный режим работы. Там даже душевые оборудованы. Это вариант для тех, кто привык работать в позднее время суток или ночью и хочет поменьше пересекаться с окружающими. Остается лишь установить капсулы для сна — и вот вам круглосуточный офис. Казалось бы, фантастика. Но с другой стороны, почему бы и нет?

ЗНАЮТ, КАК БУДЕТ

Наталья Федоришин, Киев

Я думаю, что коворкинги будут переформатироваться. Произойдет увеличение дистанции между людьми, станет лучше вентиляция. Чаще всего их будут использовать компании, которые отказались от офисов, но раз в неделю, например, проводят «живые» встречи коллектива.

Иветта Деликатная, Киев

Если коворкинги переживут карантин, они будут востребованы еще больше, так как немалое число офисов перейдет на дистанционный режим работы. Но поскольку дома работать невыносимо, спрос на коворкинги однозначно вырастет.

Юрий Высовень, Киев

Наша компания уже приняла решение переехать из офиса в коворкинг. Пока сняли небольшую комнату, и думаю, что до осени точно там задержимся.

Максим Моргунский, Киев

Многое зависит от дальнейшего течения эпидемии и результатов тотального тестирования на антитела. Если выяснится, что все в прошлом, как страшный сон, то, скорее всего, постепенно все вернется в привычные рамки. Но если станет ясно, что эпидемия надолго и это только ее начало, коворкинги изменятся или умрут. Тем более что вакантность офисных помещений в последнем случае будет только увеличиваться. Как, наверное, и спрос на недвижимость, стоящую на земле.

Юрий Шпак, Киев

После вируса и вынужденной удаленки многие компании поймут, что часть сотрудников можно вообще в офис не возвращать. Но «надомники» в таком формате долго не протянут (учитывая не просто работу на «расслабоне», а и жесткий программный контроль за удаленным сотрудником). Тем не менее коворкинги для них будут все равно дороги. Поэтому появятся удаленные офисы-улья, этакий аналог офиса-хостела, где шумно, тесно, но дешево.