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ГБР дважды сообщило о подозрении экс-главе Службы внешней разведки

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В первый раз суд признал подозрение необоснованным и отказал в избрании Егору Божку любой меры пресечения.
Егор Божок получил повторное подозрение со слегка измененной формулировкой
Егор Божок получил повторное подозрение со слегка измененной формулировкой
LIGA.net

Государственное бюро расследований дважды сообщило замминистру иностранных дел Егору Божку о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания на должности главы Службы внешней разведки. Соответствующим приказом его первым заместителем был назначен Сергей Семочко. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает Укринформ со ссылкой на ответ на запрос самого Егора Божка.

"10 апреля этого года ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины объявило мне подозрение в совершении уголовного преступления, а именно превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода. Этим подозрением мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного Указа Президента Украины № 225/2018 от 31.07.2018 г. "О назначении С.Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины" приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Этим, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, я повлек тяжкие последствия в виде начисленного С.Семочко денежного обеспечения и предоставления доступа к документам, составляющим государственную тайну", - отметил Божок.

Он также рассказал, что 21 апреля Печерский райсуд столицы, а также 9 июня Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанное подозрение необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательной. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку любой меры пресечения.

Чиновник отметил, что суд мотивировал свое решение тем, что к полномочиям президента относятся назначение на должности и освобождение от должностей, в том числе председателя, первого заместителя и заместителя председателя СВР. Согласно Конституции указы Президента являются обязательными для выполнения, а поэтому, несмотря на приведенные выше нормы Конституции, у главы СВР не было оснований не выполнять Указ президента.

В то же время 10 июня ГБР по согласованию с ОГП вручило Божку второе подозрение.

"Игнорируя указанное решение суда, уже 10 июня с.г. ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины вручило мне второе подозрение, которое полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения в части правовой квалификации моего якобы преступления. Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим Президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного Указа", - отметил Божок.

На сегодняшний день ГБР и Офис генпрокурора намерены ходатайствовать в суде об избрании Божку меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн грн.

Напомним, накануне ГБР пыталось вручить подозрение пятому президенту Украины Порошенко  за назначение Семочко. Как сообщалось, Порошенко назначил скандального Семочко в марте 2019 года.

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Теги: Генпрокуратура, суд, разведка, подозрения, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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