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В Лисичанске нашли брошенную сепаратистами бронемашину

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После освобождения города от сепаратистов владелец техники убежал на временно оккупированную территорию.
Главарь сепаратистов бросил машину после освобождения города
Главарь сепаратистов бросил машину после освобождения города
СБУ
 
В Лисичанске обнаружили бронированную разведывательную дозорную машину, которую сепаратисты "ЛНР" в 2014 году использовали для дежурства на блокпостах и патрулирования.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
 
"По оперативной информации, бронированная разведывательная дозорная машина принадлежала одному из главарей незаконных вооруженных формирований, который ранее приобрел ее у местной общественной организации якобы для возведения памятника", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что после освобождения Лисичанска владелец техники убежал на временно оккупированную территорию, а бронированную машину скрыл на площадке на окраине города.
 
 
Эти материалы приобщены к открытому уголовному производству по части статьи о террористическом акте, повлекшем гибель людей. Бронированную машину изъято как вещественное доказательство.
 
Фигурант дела объявлен в общегосударственный розыск.
 
 
Еще сообщалось, что экс-сепаратист в Мариуполе получил срок, несмотря на уход в ряды ВСУ.

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Теги: СБУ, донбасс, бронемашина, Лисичанск, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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