В Лисичанске нашли брошенную сепаратистами бронемашину

После освобождения города от сепаратистов владелец техники убежал на временно оккупированную территорию.

В Лисичанске обнаружили бронированную разведывательную дозорную машину, которую сепаратисты "ЛНР" в 2014 году использовали для дежурства на блокпостах и патрулирования.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"По оперативной информации, бронированная разведывательная дозорная машина принадлежала одному из главарей незаконных вооруженных формирований, который ранее приобрел ее у местной общественной организации якобы для возведения памятника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения Лисичанска владелец техники убежал на временно оккупированную территорию, а бронированную машину скрыл на площадке на окраине города.

Эти материалы приобщены к открытому уголовному производству по части статьи о террористическом акте, повлекшем гибель людей. Бронированную машину изъято как вещественное доказательство.

Фигурант дела объявлен в общегосударственный розыск.

Еще сообщалось, что экс-сепаратист в Мариуполе получил срок , несмотря на уход в ряды ВСУ.

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